お腹を動かす深呼吸で体の奥から鍛えよう！体幹トレーニング成功のカギを握る腹式呼吸のメリット 体幹トレーニング成功のカギは腹式呼吸にあり お腹を動かす深呼吸で体の奥から鍛えよう！ 体幹トレーニングでは「ドローイン」と呼ばれる呼吸法がとても大事な役割を果たします。やり方はとてもシンプル。 お腹をふくらませ深く息を吸い込み、お腹を凹ませるようにしてすべての空気を吐ききる、こ