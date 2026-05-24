「ブルワーズ３−１１ドジャース」（２３日、ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手は九回の第６打席で右前適時打を放った。２死二、三塁で右腕・ウッドフォードとの対戦。初球の抜け球を冷静に見送り、２球目の外角をフルスイングすると打球は左翼ポール際へ。惜しくもファウルとなったが、敵地が大きくどめいた。３球目も逆方向へのファウルとなり追い込まれたが、４球目のチェンジアップは自打球となった。５球目の