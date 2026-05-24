お笑いコンビ・スリムクラブの内間政成（49）が、17日に放送されたABEMA『チャンスの時間』#362に登場した。【動画】「今こんなおしゃれなんですね」…印象がらり一変のスリムクラム内場、今回は、内間の魅力を業界に売り込む企画「『琉球の真珠』、業界の皆さん！内間をぜひ使ってください」を届けた。発起人として、相方の真栄田賢、平成ノブシコブシ・徳井健太、三日月マンハッタンが登場し、千鳥、平成ノブシコブシ・吉村