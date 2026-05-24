6人組ダンス＆ボーカルグループWATWINGの福澤希空（22）が24日、都内で「福澤希空ファースト写真集希空ノゾミゾラ」（主婦と生活社）の発売記念イベント取材に臨んだ。囲み取材を1人で受けるのは初めてで「普段はしゃべってくれるメンバーがたくさんいて、僕はおとなしいタイプ。レアだと思いますね」と緊張の面持ちで登場した。沖縄で撮り下ろしたカットをメインに、ロングインタビューやグループ6人での対談も収録された。「