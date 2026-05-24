[5.23 DFBポカール決勝 バイエルン 3-0 シュツットガルト]DFBポカール決勝が23日に開催され、バイエルンがシュツットガルトに3-0で勝利した。6シーズンぶり21度目の優勝を飾り、ブンデスリーガとの2冠を達成。日本代表DF伊藤洋輝は後半アディショナルタイム4分に途中出場した。バイエルンは前半をスコアレスで折り返すと、後半10分に先制。右サイドのFWマイケル・オリーズがクロスを送り、エースのFWハリー・ケインがヘディン