ABCテレビ・テレビ朝日系で放送中の『エラー』は、「女性バディ」ものが多い2026年春クールの中でも、異様な輝きを放つ作品だ。友情と嘘が天秤にかけられる普遍性のあるテーマをサスペンス調に描くことで、ここまで面白くなるのかと、毎話新鮮に驚かされる。 参考：志田未来「一度も辞めたいと思ったことがない」30年近く一線を走り続ける芝居への愛 主人公は、“間違えないように”生きてきた未央（志