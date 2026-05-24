JR西日本の観光列車「はなあかり」の2026年夏の運行エリアが、滋賀県（琵琶湖エリア）に決定しました。運行期間は2026年7月4日(土)から9月27日(日)までの一部土日祝日。日本一の湖・琵琶湖の絶景を車窓から楽しみながら、近江牛やご当地スイーツなどの美食を堪能できる贅沢な列車旅が始まります。すでに2026年5月21日から先行販売が開始しており、争奪戦は必至。本記事では、注目の運行ルートやダイヤ、予約方法や座席ごとの詳細料