ヘアラウンジ「DAMDEE」のスタイリスト・小川菜々子さんは5月11日、Instagramを更新。横浜DeNAベイスターズのD.ビシエド（37）が散髪する様子を動画で公開した。 【画像】WBC決勝、現地を盛り上げた“謎の全身ベネズエラ日本人”の正体は…渡航費50万円を投じた執念と切り替えに称賛「日本人の株が上がった」 小川さんは「横浜DeNAベイスターズのビシエド選手にご来店いただきました」と報告。動画は互いに