糖尿病の方で足の色が変わってきたと感じたことはありませんか。足先の変色は、血流障害や神経障害など、糖尿病による合併症のサインです。放置すると潰瘍（かいよう）や壊疽（えそ）に進行し、重症化するおそれもあるため、早めの対応が大切です。この記事は、糖尿病により足が変色する理由と症状の経過を解説します。 ※この記事はMedical DOCにて『「糖尿病」を発症すると「足の色」は何色に変わることがある？変色する原因