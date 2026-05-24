開催：2026.5.24 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 3 - 11 [ドジャース] MLBの試合が24日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとドジャースが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はロバート・ガサー、対するドジャースの先発投手は佐々木朗希で試合は開始した。 1回裏、2番 ブライス・チュラング