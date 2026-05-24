第31回の大口投票は分散傾向。当日午前の段階でスターアニスが単勝3.1倍で1番人気に推され、ラフターラインズが2番人気3.6倍で、エンネが6.9倍の3番人気、ドリームコアが7.0倍の4番人気、ジュウリョクピエロが7.5倍の5番人気と続き、ここまでがオッズ一桁の混戦模様。 ■前日にはエンネに単勝370万円 牝馬クラシック第2弾の大口は前日から盛況、午前9時51分頃にラフターラインズの単勝約270万円で幕開