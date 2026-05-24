ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に今季9度目の先発登板。5回87球を投げて、4安打3失点（自責2）2四球4奪三振の投球で今季3勝目を挙げた。初回に3失点を喫しながらも粘りの投球で白星を掴んだ右腕に対し、現地識者も評価を与えている。 ■5月に入り見せる継続的な活躍 前回17日（同18日）のエンゼルス戦では、自身メジャー最長の7回を投げて1失点で2勝目を挙げた佐