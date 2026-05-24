６月１１日に開幕するサッカー北中米Ｗ杯を前に、チケット販売の低迷を懸念する声が上がっている。物価高の影響もあり、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）はダイナミック・プライシング（価格変動制）を導入した。チケット価格を高値（最低６０ドル）に設定するも、転売が認められている開催国の１つ・米国では右肩上がりに価格が上昇。７月１９日（日本時間同２０日）に開催される決勝戦では２００万ドル超えの価格がついていたも