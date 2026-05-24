賀来賢人とデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第1弾映画『Never After Dark／ネバーアフーダーク』より、賀来とボイル監督が濃密な人物造形、こだわりのキャスティング秘話を明かした。【写真】賀来賢人×デイヴ・ボイル監督がこだわったキャラクター像とは？穂志もえか、木村多江、稲垣来泉らの場面写真本作は霊にまつわる怪奇現象を解決するべく、霊媒師が人里離れた洋館を訪れ、不気味な現象に巻き