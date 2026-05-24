エジプトで対戦ボクシングのWBA＆WBC＆IBF世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が23日（日本時間24日）、エジプト・キザで元キックボクサーのリコ・バーホーベン（オランダ）を相手に防衛戦を行った。大苦戦の末に11回TKO勝ちし、通算25勝（16KO）と無敗をキープ。ネットでは、最強争いで井上尚弥（大橋）と比較する声が続出した。元キックボクサーのバーホーベン相手に、なかなか突破口を見いだせないウシク