敵地ブルワーズ戦米大リーグ、ドジャースの佐々木朗希投手が23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦で先発登板し、5回3失点で3勝目を挙げた。11-3で勝利したドジャースのリリーフ陣は28年ぶり球団記録を更新し、佐々木をアシストした。佐々木は初回、適時打や自身の悪送球もあり、いきなり3点を失った。だが、ここからはブルワーズに得点を許さなかった。4回にはパヘスの適時二塁打、テオスカー・ヘルナンデスの3ランでドジ