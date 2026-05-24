朝一番のレースでの珍名馬の激走が、ＳＮＳ上で反響を読んでいる。５月２４日の京都１Ｒ・３歳未勝利（牝馬限定、ダート１８００メートル、＝レステダンルヴァンが取り消し１５頭立て）は、幸英明騎手が騎乗の２番人気オヤツノジカン（牝３歳、栗東・高橋義忠厩舎、父ニューイヤーズデイ）が勝利した。好スタートを決め、先団の後ろをキープ。４コーナーでは２番手に進出。直線早めから堂々と抜け出し、後続に３馬身差をつけた