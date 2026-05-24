◆米大リーグブルワーズ３―１１ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースが２３日（日本時間２４日）、敵地で逆転勝ちを収め、ブルワーズ戦のレギュラーシーズン連敗を「９」で止めた。大谷翔平投手（３１）は２安打１打点で今季最長９試合連続安打。先発の佐々木朗希投手（２４）は５回４安打３失点と粘りの投球で３勝目を飾った。また、ドジャースの救援陣は、１