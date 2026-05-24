◆米大リーグブルワーズ３―１１ドジャース（２３日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７点リードの９回２死二、三塁の６打席目には、右前タイムリーを放った。３戦ぶりのマルチ安打となった。初回先頭の１打席目は見逃し三振に倒れた。先発のサイド左腕ガサーの投球に翻