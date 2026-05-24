小学生の通学時の荷物が重く、心身に負担を感じる問題を解消するため、ランドセルを従来の主流だった革製から布製に移行する動きが近年、起きている。老舗メーカーがこのほど、小学1年生の親1200人を対象に「布製ランドセルの認知度に関する調査」を行った。その結果を元に識者の見解を聞いた。 【写真】慣習や伝統が購入の要因となる革製ランドセル 調査を行ったのは水着や通学用バックなど学校用品を扱う創業8