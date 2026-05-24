ベルギーリーグPO2で待望の瞬間が訪れたベルギー1部ゲンクの23歳FW横山歩夢がシーズン大詰めで待望の初ゴールを挙げた。ゲンクは現地時間5月23日にプレーオフ2第10節でルーヴェンと対戦。右ウイングで日本代表MF伊東純也、左サイドで横山が揃って先発出場となった。対するルーヴェンもDF大南拓磨、MF明本考浩がスタメンに名を連ねた。前半16分に伊東のゴールで先制し、迎えた同33分だった。ゲンクが伊東も絡んだパスワークで