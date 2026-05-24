世界的なBTS（防弾少年団）ファン層「アーミー」の消費力が2040年には韓国の国内総生産（GDP）を年間で最大0．35ポイント引き上げるほど大きくなるだろうという分析が出された。来月釜山（プサン）で開催されるBTSのワールドツアー公演を控え、地域経済活性化に対する期待感も大きくなっている。NH投資証券の報告書「K−ファンダム経済：防弾ノミクス」によると、ファンダム経済の核心は特定アーティストが作り出した需要が短期的