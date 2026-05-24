【新華社合肥5月24日】中国安徽省合肥市の駱崗公園で20日夜、ドローン520機が芝生広場を定刻通りに飛び立ち、ハートの形やメッセージなどを空に描いた。市内の中国科学技術大学や包公園などもモチーフになっており、市民や観光客は光のショーに目を見張った。520の発音が「我愛你」（愛しています）に似ていることから、中国では5月20日が愛を伝える日として定着しつつある。（記者/曹力、朱江）