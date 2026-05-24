北朝鮮の女子サッカークラブとして初めて訪韓しアジアのトップに上がった「ネゴヒャン女子サッカー団」が公式記者会見の席で韓国取材陣の国名呼称問題に強く反発し退場する騒動が起きた。ネゴヒャン女子サッカー団は23日、韓国の水原（スウォン）総合運動場で開かれたアジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグ（AWCL）決勝戦で日本の日テレ・東京ヴェルディベレーザを相手に前半44分に決めたキム・ギョンヨン選手の決勝