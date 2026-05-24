記事ポイントCAFE OHZAN（カフェオウザン）が2026年5月23日より夏季限定ラスクを発売チョコレート不使用のアイシングクリーム仕上げで、夏場も常温での持ち運びが可能スティック・キューブ・クロワッサンの3種類に加え、詰め合わせセットも展開 クロワッサンラスクで知られる洋菓子ブランドのCAFE OHZAN（カフェオウザン）が、2026年5月23日（土）より夏季限定ラスクコレクションを発売しています。直営店舗および公式オンラ