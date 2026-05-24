タレントの辻希美が23日、自身のアメブロを更新。三男・幸空（こあ）くんの運動会があったことを報告し、来年の運動会への切実な願いを明かした。【映像】杉浦太陽、“豪邸”と話題の自宅で巨大なプール開き「今日はコアの運動会でしたぁー」と切り出した辻。本番を迎えた幸空くんの様子について、「ダンスや50m走にめっちゃ頑張ってたよ」と報告し、一生懸命に踊る姿には「ダンスがめっちゃ可愛かったです」と心境を述べた。