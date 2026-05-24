中部電力パワーグリッド（本社・名古屋市）がつくった「鉄塔カード」が人気だ。送配電事業に興味を持ってもらい、鉄塔の建設や維持を行う専門技術者（ラインマン）の確保を目的とした取り組みで、愛知、静岡県版に続いて今年３月には三重県版を発表した。三重県版は販売３週間で２００セットが完売。担当の同社送電グループの中司賢一さんは「反響が大きく売れ行きもよかったので、再販も考えたい」と話している。同社管内（愛