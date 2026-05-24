◇ナ・リーグドジャース11―3ブルワーズ（2026年5月23日ミルウォーキー）ドジャースはが23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に勝利。ブルワーズ戦の連敗を9で止めた。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は3試合ぶりで今季16度目となるマルチ安打を記録し、メジャー通算1100安打に到達。先発の佐々木朗希投手（24）は5回4安打3失点、4奪三振2四球と粘りの投球で3勝目を手にした。投打がガッチリとかみ合っ