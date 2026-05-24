俳優の岡田将生（36）が、最新のオフショットを公開した。【映像】岡田将生、密着した夫婦ショットや赤ちゃんの写真2024年11月、俳優の高畑充希（34）との結婚を発表した岡田。2026年1月には、第1子が誕生したことを報告していた。Instagramでは、高畑と密着した仲睦まじい夫婦ショットや赤ちゃんの写真など、日常の様子を発信しており、「ラブラブ2ショット、こっちまで幸せな気分に！」「待って 岡田将生さんが赤ちゃんを