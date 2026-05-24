犬の注意すべき鼻水の状態5つ 鼻水は「出ている」という事実だけでなく、どんな鼻水かを見ることが大切です。色、片側だけかどうか、どのくらい続いているかによって、受診の必要性は変わってきます。 まずは、特に注意したい状態を見ていきましょう。 1.黄色・緑色で粘り気がある 透明ではなく、黄色っぽい、緑っぽい、ドロッとしている鼻水は注意が必要です。こうした鼻水は、感染や炎症によって膿が混ざってい