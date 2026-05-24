メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。40代になると、目元のお悩みが増えてきますよね。アイシャドウ選びを間違えると、その目元のお悩みを強調してしまう場合があるんです。そこで今回は、40代が見直すべきNGアイシャドウカラー3選をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら1：グレー感が強いグレージュブルべさんに似合うとされているグレージュ系のアイシャドウですが、40代が使うなら注意が必要です。血行不良による血色