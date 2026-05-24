カプセルトイなどの景品で、つい集めてしまって持て余しがちなミニチャーム。引き出しの中に入れておくだけだと勿体ないので、可愛く飾れたらいいなと思っていました。そんな中、セリアでミニチャーム用のディスプレイケースを発見！スタンドの形状がなかなか秀逸で、効率よく素敵にディスプレイできて大満足です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミニチャームディスプレイケース価格：￥110（税込）サイズ（約）：11.9