近年人気の高価格帯のシャワーヘッドが気になるけれど、数千円クラスとなると試すハードルが高め。なかなか手を出しにくいと思っていた人に朗報です！ダイソーでは、セラミックボール入りのタイプが700円で手に入ります♡極細水流で肌あたりがやわらかく、まずは気軽に使ってみたい人にオススメです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：セラミックボールシャワーヘッド価格：￥770（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ