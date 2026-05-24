ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけた『ハード メッシュクロス 食器洗い用』は、乾きにくさや衛生面の不安を解消してくれる進化系アイテム。シャリシャリとした質感で汚れ落ちが良く、クロス状で器や調理器具に柔軟にフィット。泡立ち・泡切れも良好なので、リピート確定の便利グッズです。詳しく見ていきましょう！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ハード メッシュクロス 食器洗い用価格：￥110（税込）サイズ（約