◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(24日、横浜スタジアム)DeNAの石田裕太郎投手が23日の練習後、翌日のヤクルト戦に向け、取材に応じました。これまで石田投手がバッテリーを組んでいた山本祐大選手がトレードでソフトバンクに移籍、前回登板した巨人戦では松尾汐恩選手とコンビを組み6回1失点で試合を作りました。キャッチャーとのコミュニケーションについて「ずっと祐大さんと組ませてもらってて、トレードで移籍されて、明日