4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が5月23日、静岡市・清水文化会館マリナートで開催された「第1回しずおか映画祭」にサプライズゲストとして登壇した。【画像】この記事に関連するそのほかの写真同映画祭は、俳優の磯村勇斗が「映画を身近に感じてほしい」という思いと郷土愛を原点に企画・プロデュース。“旅する映画祭”をテーマに、今後は静岡県内各地を巡回しながら毎年開催していく。この日は、磯村と末澤がW主演を