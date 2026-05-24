中華料理の「日高屋」など、関東を中心に470店舗以上を展開する株式会社ハイデイ日高。その創業者であり、現在も毎日出社する“現役”の会長が半生をつづった書籍を出版した。これまで合計して約8億円相当の株を社員に還元して注目された会長が改めて熱く語ったのはパートやアルバイトも含めた一緒に働く従業員たちへの向き合い方と、会社の最終目標だった─。【写真】行ったことある人は自慢できる？日高屋1号店の外観人を集める