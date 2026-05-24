決勝でサーブを打つエマ・ナバロ＝23日、フランス・ストラスブール（ゲッティ＝共同）女子テニスのストラスブール国際は23日、フランスのストラスブールでシングルス決勝が行われ、エマ・ナバロ（米国）がビクトリア・エムボコ（カナダ）を6―0、5―7、6―2で破り、今季初勝利、通算3勝目を挙げた。（共同）