SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が23日夜、自身のインスタグラムを更新。チビT＆ショートパンツのチア姿を披露した。「明日も全力で応援してきます」とつづり、チビT＆ショートパンツのチアガール姿の写真をアップ。中国語で「明日から、全力で皆さんを応援します！会場で皆さんに会えるのが本当に楽しみです！」と呼び掛けた。三上は昨年12月に台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズのチ