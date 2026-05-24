俳優の鈴木秀脩が24日、東京・SHIBUYA TSUTAYAで1st写真集『旅』（ワニブックス）の発売記念イベントを開催した。【写真】1st写真集『旅』（ワニブックス）鈴木秀脩お気に入りカットロケ地に選んだのは生まれ育った故郷の神奈川県横須賀市と念願の初上陸となった北海道。22歳らしいあどけない表情からドキッとするセクシーなカットまで初写真集らしい多彩なカットが収められている。また、写真集の重版も決定し、7月25日に重版