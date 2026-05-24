米CBSテレビで33年間続いた深夜の長寿トーク番組「ザ・レイト・ショー」が21日、その歴史に幕を下ろした。番組は深夜トークショーとしてはトップの視聴率を誇っており、11年間に渡って司会を務めたスティーブン・コルベア（62）はトランプ米大統領に批判的な発言で知られている。CBSは昨年7月に番組の打ち切りを発表した際には財政的な理由だと説明していたが、政治風刺で人気を博す番組の打ち切りは政治的圧力によるもので、当局