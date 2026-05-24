「豊臣兄弟！」（NHK）では秀吉のタフな姉として描かれる智（瑞龍院）。歴史研究者の濱田浩一郎さんは「智は3人の男児の母となり、息子たちを秀吉・秀長の養子に差し出したが、長男の関白秀次を始め3人とも悲劇的な死を迎えた」という――。写真＝WireImage／ゲッティ／共同通信イメージズ「豊臣兄弟！」（NHK）で秀吉の姉を演じている宮澤エマ、2021年6月3日 - 写真＝WireImage／ゲッティ／共同通信イメージズ■宮澤エマが演じる