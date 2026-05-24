NHK「豊臣兄弟！」では、秀吉と小一郎が、松永久秀との談判に臨むストーリーが描かれる。松永久秀と言えば、裏切り者として描かれるのが定番だ。だが、史料を読み解いていくと、通説とは異なる一面が見えてきた。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基に“裏切りの真相”に迫る――。■計算高い男には見えない「松永久秀」NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」5月24日の第20回は、秀吉（池松壮亮）が小一郎（仲野太賀）と共に、再