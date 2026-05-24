『スパイダーマン2』（2004）でドクター・オクトパス／オットー・オクタビアスを演じたアルフレッド・モリーナが、Netflix映画『親愛なる八本脚の友だち』で、今度は“本物のタコ”を演じていた。 モリーナが声を担当しているのは、巨大なタコのマーセラス。かつて機械のアームを背負う“ドック・オク”として映画ファンに強烈な印象を残した俳優が、今度は文字通りの“オクトパス”