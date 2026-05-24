大人気ドラマ「ザ・ボーイズ」がフィナーレを迎え、今後のユニバース展開に注目が集まるなか、クリエイターのエリック・クリプキが現在の構想を語っている。 「ザ・ボーイズ」を中心とする“ヴォート・シネマティック・ユニバース（VCU）”で、クリプキがとりわけ掘り下げたいと考えているのは、スピンオフ「ジェン・ブイ」のキャラクターたちだ。「ジェン・ブイ」はシー