2026年1月、性犯罪で有罪となった富豪ジェフリー・エプスタイン氏に関する300万ページ以上の「エプスタイン文書」が追加公開された。ジャーナリスト小林雅一さんの著書『エプスタイン文書の衝撃』（宝島社新書）より、この文書によって失脚した権力者を紹介する――。■「ハーバード史上最年少」の記録を持つ天才エプスタインを巡る元アメリカ財務長官ローレンス（ラリー）・サマーズの劇的な転落劇は、米国でもエリート中のエリー