歴史の歪曲に関する議論で監督や作家、俳優が謝罪したドラマ『21世紀の大君夫人』を廃棄してほしいという韓国国民の請願書への同意数が50％を突破した。去る5月22日、韓国国会の国民同意請願の掲示板には、5月16日に放送を終えたMBCドラマ『21世紀の大君夫人』の廃棄を要求する請願が掲載された。【画像】『21世紀の大君夫人』問題となったシーン作成者は、「明白な考証の誤りと、特定の国の東北工程の意図が多分にある演出が続き