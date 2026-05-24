タレントで歌手のあのさんが23日、自身初の冠バラエティー番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日）から降板する意向をXで明かした。番組公式サイトで謝罪「この度の責任はすべて番組制作側にあり...」発端は、鈴木紗理奈さんが5月20日のインスタグラムのストーリーズを通じ、「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた」と反応したことだった。「普通にシ