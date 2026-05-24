男性６人組ダンス＆ボーカルグループ「ＷＡＴＷＩＮＧ（ワトウィン）」の福澤希空（のあ）が２４日、都内で初写真集「希空ノゾミゾラ」の発売記念イベントを開催した。２２日に発売日を迎え「やっと出せると言うことでとても楽しみにしていました」と笑顔。「ＷＡＴＷＩＮＧ」の他のメンバーが写真集やってたので、うらやましいなと。こういう撮影やってんの良いなと思ったので、それがかなえられてうれしいです」とご満悦名