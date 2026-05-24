日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）に出走を予定していたベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が右前肢の浅屈腱の支持靭帯を痛めたため、同レースを回避することが分かった。２４日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。同馬は京都新聞杯で２着になり、ダービーへの出走圏内にいたが、２２日（金曜）の追い切り後に右前脚の膝裏が腫れて、跛行した。母にＧ１・４勝